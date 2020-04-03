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Biga Belediyesi sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında yiyecek bulamayan sokak hayvanları belediye ekiplerince düzenli olarak besleniyor.

03.04.2020 11:43 | Son Güncelleme: 03.04.2020 11:44
Biga Belediyesi sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında yiyecek bulamayan sokak hayvanları belediye ekiplerince düzenli olarak besleniyor.

Biga Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, koronavirüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında işletmelerin geçici süreyle kapanması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için ilçenin çeşitli noktalarına mama bırakmayı sürdürüyor.

Belediye ekiplerinin sokak hayvanları için düzenli olarak beslenme çalışması yaptığını belirten Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, "Zorlu bir süreçten geçtiğimiz şu günlerde koronavirüse karşı adeta bir seferberlik halinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tedbirler kapsamında tüm çalışmalarımız sürerken bu kapsamda can dostlarımız da var. Bu süreçte sokak hayvanlarımızı unutmuyoruz ve besleme çalışmaları yapıyoruz. Ekiplerimiz periyodik olarak ilçemizin muhtelif yerlerine mama bırakmayı sürdürüyor. Bizlere Allah'ın emaneti olan hiçbir canlımızı özellikle aç bırakmamaya özen gösteriyoruz" dedi.


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Kaynak: DHA

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