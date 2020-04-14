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Biga'da 3 yeni projenin temeli atıldı

Biga Belediyesi, ilçenin dört bir yanında gayretle sürdürdüğü çalışmalarına bir yenisini de Şehitlik Mahallesine ekledi.

14.04.2020 11:57 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:57
Biga'da 3 yeni projenin temeli atıldı
Biga Belediyesi, ilçenin dört bir yanında gayretle sürdürdüğü çalışmalarına bir yenisini de Şehitlik Mahallesine ekledi. Seçim vaatlerinde yer alan; düğün salonu halı saha, çocuk oyun parkı, seyir terası ve kafeteryası projesini de takvimine alan Biga Belediyesi, Başkan Bülent Erdoğan'ın talimatıyla çalışmalara başladı.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Başkan Yardımcısı Sıtkı Keçeci ve Fen İşleri Müdürü Sariye Görgöz ile birlikte Şehitlik Mahallesi'nde temeli atılan çalışmaları yerinde inceledi.

Mahalle sakinleriyle sohbet eden ve belediye ekiplerinden çalışmalar hakkında bilgi alan Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan yaptığı açıklamada, "Bugün Turan ve Hamdibey Mahallelerimizin içerisinde bulunan Şehitlik bölgesindeyiz. Burası bildiğiniz gibi bu vatan için canlarını seve seve veren şehitlerimizin yattığı çok kutsal ve kıymetli bir yer. Bölge olarak Biga'nın hakim bölgelerinden olan burası Karabiga'daki denizimizin dahi göründüğü manzaraya sahip. İlk olarak Kozpınar ve Hüseyin Onan Caddelerimizin bağlantı yollarını yeniledikten sonra bugün de burada gençlerimizin doya doya futbol oynayabileceği halı sahanın temelini atmış bulunuyoruz. Yine bu bölgede çok güzel seyir terasımız olacak. Mahalle halkımız çocuklarıyla birlikte burada çok güzel vakit geçirebilecekler. Yine çok kıymetli yavrularımız için de bu alanda çok güzel bir çocuk parkı yapacağız. Kafeteryamız yenileniyor. Bu alanda yine bir ferah bir düzenlemeyle düğün salonu yapacağız. Üzeri kapalı yazın ve kışın mahalledeki komşularımız cemiyetlerini modern bir ortamda yapma imkanı bulacak" dedi.

Görevde bir yılını tamamladıklarını ve Biga için gece gündüz demeden hizmete devam ettiklerini hatırlatan Başkan Erdoğan, "Dün itibariyle bir yılımızı tamamladık. Sizlerin bize vermiş olduğu destek ile biz gece gündüz demeden sizler için çalışıyoruz. Yakın zamanda da başka bir projemizin temelini atacağız. Bu zorlu günleri hep birlikte aktaracağız. Yarınlarımız için sağlığımız ve mutluluğumuz için tüm hemşehrilerime evde kal çağrısını tekrar yineliyorum. Lütfen evde kalın, gerisini bize bırakın. Ne ihtiyacınız varsa 7 gün 24 saat bize ulaşabilirsiniz. Biz sizin için sahadayız. Tüm hemşehrilerime saygılarımı sunuyorum ve sağlıklı günler diliyorum" diye konuştu.

Mahalle sakinleri ise Başkan Erdoğan'a teşekkür ederek, bölgede süren çalışmalardan ve hayata geçen projelerden duydukları memnuniyeti dile getirdi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Etiketler: Biga, Güncel
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