Haberler » Güncel » Biga'da 'Ağaç Kesme, Fidan Dik' kampanyası - Haber

Biga'da "Ağaç Kesme, Fidan Dik" kampanyası

Tarım ve Orman Bakanlığının planlamasıyla Biga'da Orman İşletme Müdürlüğü tarafından "Ağaç Kesme, Fidan Dik" kampanyası kapsamında fidan dağıtıldı.

31.12.2019 17:41 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:04 Biga'da
Tarım ve Orman Bakanlığının planlamasıyla Biga'da Orman İşletme Müdürlüğü tarafından "Ağaç Kesme, Fidan Dik" kampanyası kapsamında fidan dağıtıldı.

Bir alışveriş merkezinde yapılan fidan dağıtım etkinliğine Bigalılar yoğun ilgi gösterdi. Proje hakkında bilgi veren Biga Orman İşletme Müdürü İhsan Tunç, "Projedeki amacımız, yeni yılda vatandaşların ağaçları kesmemesini sağlamak ve fidan dikimine teşvik etmektir. Bu manada bu projeyi hayata geçirdik. Fidanları vatandaşlarımız alsın diksin diye ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Yılbaşında da herkese fidan dikmesini tavsiye ediyoruz. Yeni yılın ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. Fidan dikim mevsimindeyiz. Vatandaşlarımıza bol bol fidan dikmelerini tavsiye ediyoruz" dedi.

"Ağaç Kesme, Fidan Dik" etkinliğine Biga Kaymakamı Mustafa Can, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, İlçe Emniyet Müdürü Şafak Özkan, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - ÇANAKKALE

Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:18   Adana'da yeni yılın ilk bebeği doğdu - Haber
01:17   Siverekliler 2020'ye silahla girdi - Haber
01:16   İstanbul Valisi Yerlikaya, 2020 yılının ilk bebeğini ziyaret etti - Haber
01:13   Bursa'da 2019'un son 2020'nin ilk bebekleri dünyaya geldi - Haber
01:12   Mehmetçik 2020 yılını ailelerinden uzakta, nöbet tutarak karşıladı - Haber
01:10   Van'da yeni yıl coşkusu - Haber
00:54   Fahrettin Koca yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti ve duyurdu: 2020 yılında doğum eylem planı devreye sokacağız - Haber
00:51   Türkiye, 2020 yılını coşkuyla karşıladı - Haber
00:10   Libya toplantısı yapan Arap Birliği'ne Türkiye'den tepki: Not ediyoruz - Haber
23:38   Davulun ritmine kendini kaptıran "Noel baba" kendini kaybetti - Haber
1.01.2020 01:18:31