Biga'da Alışveriş Günleri Düzenlenecek

Biga
ilçesinde indirimli alışveriş günleri, Biga Ticaret ve Sanayi Odası, Biga Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Biga Belediyesi ortaklığında 20-23 Aralık
'ta düzenlenecek.
Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Biga indirimli alışveriş günleri kapsamında tanıtım toplantısı düzenlendi.
Toplantıya Biga Belediye Başkanı İsmail Işık
, Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şadan Doğan
, Biga Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Mutur, Biga Lokantacılar ve Köfteciler Odası Başkanı Emin Aktaş
, Biga Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Sait Tanur katıldı.
Toplantıda konuşan Biga Belediye Başkan İsmail Işık, "Etkinliklerde Derya Uluğ
, Ayşe Çınar
, Gece Yolcuları, Yeni Türkü
konser verecek. Yerel gruplarda müzikseverler için sahne alacak. Biga'daki mağazaların ürünlerinin sergileneceği sokak defilesi yer alacak. Sokak defilesi cumartesi günü saat 15.00'te Çan Caddesi'nde düzenlenecek. Sokaklarda etkinlikler süresince sobalar yanacak. Çan Caddesi trafiğe kapatılarak sahne kurulacak. Hafta sonu ise Ali Doğan Sokak'ta çocuk etkinlikleri gerçekleştirilecek." dedi.
05 Aralık 2018 Çarşamba 11:45