Biga'da Amatör Denizcilik Sınavı Yapıldı

Karabiga
Liman Başkanlığı tarafından amatör denizcilik belgesi eğitimi ve sınavı yapıldı. Atatürk Kültür Merkezi
'nde yapılan eğitimde konuşan Karabiga Liman Başkanı İsmail Gümüş
, ulaştırma ve altyapı tarafından hazırlanan "Hedef 2023- 1 milyon amatör denizci projesi" kapsamında çalışma yürüttüklerini söyledi.
Sınav değerlendirmesinin ardından amatör denizcilere belge verileceğini belirten Gümüş, "Etrafı denizlerle çevrili Türkiye
'de insanların denizle daha fazla kucaklaşmasını amaçlamaktadır. Bu kapsamda 1435 kişinin katıldığı eğitim ve sınavda başarılı olanlara belgeleri düzenlenecek. İki oturum halinde yapılan eğitim Çanakkale
liman başkanlığında görevli Mühendis ve uzak doğu kaptanı amatör denizci eğitimcisi Cüneyt Aydemir
tarafından verildi. Katılım yoğun olduğundan her ay eğitim ve sınav yapacağız. Müracaatları almaya devam ediyoruz." dedi.
Gümüş,Karabiga,Denizcilik
06 Aralık 2018 Perşembe 13:41