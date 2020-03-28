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Biga'da araç yangını

Çanakkale'nin Biga ilçesinde park halinde olan bir aracın motor kısmında yangın meydana geldi.

28.03.2020 17:44 | Son Güncelleme: 28.03.2020 17:44
Biga'da araç yangını
Çanakkale 'nin Biga ilçesinde park halinde olan bir aracın motor kısmında yangın meydana geldi.

Olay 16.45 sularında Biga'nın Hamdibey Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Park halinde bulunan 17 YE 577 bir plakalı otomobilin motor kısmında alevler yükselmeye başladı. Mahalle sakinler olayı itfaiye ve polise bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Otomobilde maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmasının ardından araç bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili incelemesine devam ediyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Etiketler: Çanakkale, İtfaiye, Biga, 3. Sayfa

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