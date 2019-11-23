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Biga'da 'Arıcılık, Sorunları ve Pazarlama' konferansı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Bal Üreticileri Birliği tarafından 'Arıcılık, Sorunları ve Pazarlama' konulu konferans düzenledi.

23.11.2019 18:26 | Son Güncelleme: 23.11.2019 18:32Biga'da 'Arıcılık, Sorunları ve Pazarlama' konferansı
'nin ilçesinde, Biga Bal Üreticileri Birliği tarafından 'Arıcılık, Sorunları ve Pazarlama' konulu konferans düzenledi.

Biga Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansa, Bal Üreticileri Merkez Birlik Başkanı Yalçın Sezer, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Vasfi Karaca, Biga Bal Üreticileri Birliği Başkanı Ali Kurt, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Harun Baytekin, Apiterafi ve Akupunktur Uzmanı Gökhan Aydoğdu, bal üreticileri bölge birlik başkanları ve arıcılar katıldı.

"Türkiye'deki balların hepsi kaliteli"

Türkiye Bal Üreticileri Merkez Birlik Başkanı Yalçın Sezer, Türkiye'de bitki çeşitliliği açısından arıcıların her türlü balı üretmelerine imkan veren bir ortam bulunduğunu vurgulayarak, "Tarım şurası sonuç raporunda arıcılıkla ilgili elzem 5 tane karar var. Bu kararlardan çok önemli bir tanesi de üretici birliklerinin girdilerinin azaltılması noktasında. Bu ne demektir? Toplu varova mücadelesi, bal ormanlarına dikilecek envai bitkilerin neler olacağı, balların kaliteli olduğunun tespit edilmesi. Bizim kalitesiz balımız yok mu yok. Türkiye'deki ballarımızın hepsi kaliteli. Türkiye'de 15 bin bitki türü bulunuyor. Bu bitkilerin de yüzde 35 i endemik. Sadece ve sadece bulunduğu bölgede yetişiyor. Bu anlamda, Karadenizliler, Rizeliler bunu çok iyi kullanıyorlar. Mesela, anzer balı, bizim balımızın içerisindeki bazı bitkiler başka hiç bir balda yok. Dedikleri doğru, bunun reklamını güzel yapıyorlar. Balın dışındaki arı ürünlerini de kaliteli üretin. Siz markanızı alın, kaliteli üretin, biz pazarlama noktasında elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz. Benim bal üreticim balını arı ürünlerini, kaliteli üretir diyebilmeliyim" ifadelerini kullandı. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Türkiye, Biga, Güncel

Kaynak: İHA

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