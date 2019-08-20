Haberler» Ekonomi» Haber

Biga'da ayçiçeği alımı başladı

Çanakkale Biga'da sezonun ilk ayçiçeği alımı yapıldı.

20.08.2019 10:39 Biga'da ayçiçeği alımı başladı
Çanakkale Biga'da sezonun ilk ayçiçeği alımı yapıldı. Biga Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tınaz, ilk ürünü Göktepe Mahallesi'nden Mehmet Pek'ten 3 bin 221 kilogram alarak yaptıklarını söyledi.

Üründe yüzde 40,2 oranda yağ belirlendiğini dile getiren Tınaz, "Üreticimizi fabrikamızın kendi yağı olan Biryağ ile ödüllendirdik" dedi.

Kooperatif Müdürü Emre Yeşilgölden ise ilçe merkezi, belde ve köylerde ayçiçeği ekim alanlarında yağış nedeniyle düşüş gözlendiğini belirterek üreticilere bol kazançlar dileğinde bulundu. 25 yıllık üretici Mehmet Pek, "Nisan ayında erken ektiğim ayçiçeğinde verim düşük oldu. 50 dönümlük tarlamın yarısını biçtim. Yağış ve erken ekmenin zararını gördüm" ifadelerini kullandı. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Biga, Ekonomi

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
11:04   Tescilli Kale biberi üreticisinin yüzünü güldürdü
11:02   Şanlıurfa Ticaret Borsası
11:00   Gürbulak'ta yaklaşık 234 kilogram eroin ele geçirildi
10:59   Soylu'dan görevden almalarla ilgili açıklama
10:58   Pamukta sezon öncesi fiyat tedirginliği
10:57   Eskişehir'deki konut satışı düşmeye devam ediyor
10:56   Antalya konut satışlarında 4'üncü sırada yer aldı