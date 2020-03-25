Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Biga'da belediye hayvanlar için sokaklara mama bıraktı - Haberler

Biga'da belediye hayvanlar için sokaklara mama bıraktı

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, koronavirüs önlemlerinin ardından beslenme imkanları azalan sokak hayvanları için çeşitli noktalara mama bırakıldı.

25.03.2020 09:44 | Son Güncelleme: 25.03.2020 09:44
Biga'da belediye hayvanlar için sokaklara mama bıraktı

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, koronavirüs önlemlerinin ardından beslenme imkanları azalan sokak hayvanları için çeşitli noktalara mama bırakıldı.

Biga Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, koronavirüs salgını önlemleri kapsamında sokağa çıkmaların azalması ve iş yerlerinin geçici süreyle kapanması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için ilçenin birçok noktasına mama bıraktı. Sokak hayvanlarının beslenme kaynağının büyük bölümünü oluşturan lokanta, kafe ve restoranların koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında kapatılmasının ardından harekete geçen Biga Belediyesi ekipleri, mama dağıtımlarını yaparak köpekleri kendi elleriyle besledi.

'SOKAK HAYVANLARINI YAŞATMAK HEPİMİZİN SORUMLULUĞUDUR'

Koronavirüs ile mücadele edilen bu günlerde sokak hayvanlarını unutmayarak, onlara mama bırakıldığını belirten Biga Belediye Başkanı AK Partili Bülent Erdoğan şunları söyledi:

"Allah'ın bize emaneti olan canlarımızı yalnız bırakmadık ve ilçemizin birçok noktasına mama dağıtımı yaptık. Mama bırakma çalışmalarımız düzenli olarak devam edecek. Ayrıca mama dağıtımı esnasında tedavi ve bakıma muhtaç hayvanlarımız ekiplerimizce alınarak merkezimize götürülüyor. Sokak hayvanlarını yaşatmak hepimizin sorumluluğudur. Ekiplerimize çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum ve kolaylıklar diliyorum."


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler : Koronavirüs, Biga, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Tüyler ürperten 8 yıllık koronavirüs raporu! Bugün yaşananlar tek tek kaleme alınmış Haberler
Tüyler ürperten 8 yıllık koronavirüs raporu! Bugün yaşananlar tek tek kaleme alınmış
Koronaya karşı paraları virüsten temizleyen esnaftan ilginç çözüm Haberler
Koronaya karşı paraları virüsten temizleyen esnaftan ilginç çözüm
Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın Haberler
Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın
Seyir halindeyken aracı yanan sürücü, canını zor kurtardı Haberler
Seyir halindeyken aracı yanan sürücü, canını zor kurtardı
Fırıncıdan alkışlanacak hareket! Korona nedeniyle yaptığı ’Helal olsun’ dedirtti Haberler
Fırıncıdan alkışlanacak hareket! Korona nedeniyle yaptığı "Helal olsun" dedirtti
Türkiye’de her 10 kişiden 4’ü virüse önlem almıyor! Gerekçeleri virüsten daha tehlikeli Haberler
Türkiye'de her 10 kişiden 4'ü virüse önlem almıyor! Gerekçeleri virüsten daha tehlikeli
İstanbul’da ’Evde kal’ çağrılarının dikkate alınmadığı 6 ilçe Haberler
İstanbul'da "Evde kal" çağrılarının dikkate alınmadığı 6 ilçe
Bağışıklık sistemi için birebir! Kilosu 150 liradan satılıyor Haberler
Bağışıklık sistemi için birebir! Kilosu 150 liradan satılıyor

Son Dakika Güncel Haberleri

11:14: Yaşlılar "Alo" diyor, Vefa Sosyal Destek Grubu ve belediyeler yardıma koşuyor - Haber 11:13: THY, YOLCU UÇAKLARIYLA KARGO TAŞIMACILIĞI GERÇEKLEŞTİRİYOR - Haber 11:13: Sürücüsü 66 yaşında olan işçi servisi devrildi: 13 yaralı - Haber 11:13: Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 14 gözaltı - Haber 11:13: Korona virüs otobüs firmalarına yeni tedbirler getirdi - Haber 10:19: Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın - Haberler 10:11: Türkiye'de her 10 kişiden 4'ü virüse önlem almıyor! Gerekçeleri virüsten daha tehlikeli - Haber 09:40: Kadıköy'de seyir halindeyken aracı yanan sürücü, kendisini dışarıya attı - Haber 09:26: Tepki çeken 'sokak hayvanlarından virüs bulaşabilir' anonsu, Müftülük tarafından telafi edildi - Haber 09:25: ABD'de yaşayan bir Türk, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti - Haber 09:22: Koronavirüse karşı telefon temizliği, alkol oranı yüksek bezlerle yapılmalı - Haber