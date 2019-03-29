Biga'da 'Bir Destandır Çanakkale' Konulu Resim Sergisi Açıldı

Kaynak: İHA

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga İmam Hatip Ortaokulu tarafından 'Bir Destandır Çanakkale' konulu resim sergisi açıldı.Bir AVM'de gerçekleşen sergi açılışına Biga Kaymakamı Mustafa Can, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, Cumhur İttifakı AK Parti Biga Belediye Başkan Adayı Bülent Erdoğan, AK Parti İlçe Başkan Adayı Ahmet Şahin, MHP İlçe Başkanı Saadettin Saat ve vatandaşlar katıldı. Programda bir konuşma yapan Biga İmam Hatip Ortaokul Müdürü Ahmet Murat Sözer, "Çanakkale adı yüzlerce yıl önce konulmuş mukaddes bir şehirdir. Bir milletin, bir ümmetin kalesidir. Ne mutlu bize ki 104 yıl önce şehitlerimizin kanı mühürlenmiş bu mukaddes topraklarda yaşıyoruz. Aynı ruhu yaşatmaya çalışıyoruz" dedi.Daha sonra protokol üyelerince serginin açılış kurdelesi kesildi. - ÇANAKKALE