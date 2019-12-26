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Biga'da çeltik paneli düzenlendi

Biga Ziraat Odası Başkanlığı tarafından Biga Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonunda çeltik paneli düzenlendi.

26.12.2019 10:52 | Son Güncelleme: 26.12.2019 10:57 Biga'da çeltik paneli düzenlendi
Ziraat Odası Başkanlığı tarafından Biga Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonunda çeltik paneli düzenlendi.

Panele Biga Kaymakamı Mustafa Can, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, İl Ziraat Odası Başkanı İsmail Kaya, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Vasfi Karaca, Biga Ziraat Odası Başkanı Güray Ergün ve çeltik üreticileri katıldı. Panelin açılış konuşmasını yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, " işi çok meşakkatli, sermaye gerektiren, hassasiyet gerektiren her şeyin zamanında yapılması gereken bir tarımsal faaliyettir. Çeltikten üretilen pirince baktığımız zaman dünyada besin maddesi olarak en fazla kullanılan birkaç üründen bir tanesidir. Buğdayın arkasından ikinci sırada gelen besin maddesidir. Dünyadaki insanların yüzde 50'si bu pirinci tüketmektedir. Dolayısıyla çok önemli bir besin kaynağıdır. Bunun içinde ülke olarak dünya olarak her geçen gün çeltik üretimine büyük bir önem verildiğini görmekteyiz" dedi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Ziraat Fakültesi Prof. Dr. Ahmet Uludağ'ın oturum başkanlığını yaptığı panelde ABD Kaliforniya Üniversitesinden (U.C,Davis) Prof. Dr. Kassim Al-Khatip, çeltik tarımı ve yabancı otlar konusunda katılımcıları bilgilendirdi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Ziraat Fakültesi Doç. Dr. Gökhan Çamoğlu ise çeltikte damla sulama tekniklerini aktardı. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dr. Halil Sürek ise Türkiye'de çeltik çeşit geliştirmeden elde edilen son gelişmeleri paylaştı. - ÇANAKKALE

Çeltik, Biga, Güncel

Kaynak: İHA

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