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Biga'da cezaevi firarisi yakalandı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde cezaevi firarisi operasyonla yakalandı.

14.10.2019 13:32Biga'da cezaevi firarisi yakalandı
Çanakkale'nin Biga ilçesinde cezaevi firarisi operasyonla yakalandı.
Akköprü köyünde, hakkında "adam öldürme, uyuşturucu madde mal ve ticareti, nitelikli hırsızlık, hükümlü veya tutuklunun kaçması, kişilerin huzur ve sükununu bozma, basit yaralama" suçlarından yakalama kararı bulunan ve Çan Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan firar eden K.U'nun yakalanması için çalışma başlatıldı.
K.U, jandarma ekiplerince ilçe merkezi, Akköprü ve Geyikkırı köylerinde üç ayrı adrese yönelik eş zamanlı operasyon sırasında, saklandığı evden kaçmaya çalışırken yakalandı. Ayrıca, M.D. Biga'da, F.G. isimli kadın da Balıkesir'in Bandırma ilçesinde gözaltına alındı.
Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda 22,25 kilogram kubar esrar, esrar içme aparatı ve 10 tabanca fişeği ele geçirildi.
Şüphelilerden K.U. ve M.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. F.G. ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Çanakkale, Biga, Güncel

Kaynak: AA

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