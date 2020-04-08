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Biga'da eczanede korona virüs önlemi

Biga'da eczanede korona virüs önlemi Çanakkale'nin Biga ilçesinde bazı eczanelerde yeni tip korona virüs salgınına karşı müşteri ile çalışanların temasını önlemek amacıyla şeffaf naylon çekerek önlem alındı.

08.04.2020 13:35 | Son Güncelleme: 08.04.2020 13:36
Biga 'da eczanede korona virüs önlemi
ÇANAKKALE - Çanakkale 'nin Biga ilçesinde bazı eczanelerde yeni tip korona virüs salgınına karşı müşteri ile çalışanların temasını önlemek amacıyla şeffaf naylon çekerek önlem alındı.
İlaç reyonları dahil çalışanların olduğu bölüm naylon ile çadır gibi korumaya alındı. Bu uygulama ile hem çalışanlar hem de gelen hasta ve hasta yakınları kendilerini güvende hissetti. Maske ve eldiven takarak görevlerini yapan çalışanlar vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.
Vatandaşların da yapılan uygulamadan memnun kaldıklarını belirten Eczacı Ali İmren, " Şuan da eczaneler, sağlık için bu virüs konusunda önemli bir konumdadırlar. O yüzden bizde korunmak için eczanemizde böyle bir koruma sistemi hazırladık. Hem hastalarımızın, hem de eczaneden gidecek bu korona virüsü için korumak amacı ile yaptık" dedi. Biga’da eczanede korona virüs önlemi

Kaynak: İHA

Etiketler: Çanakkale, Biga, Sağlık

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Biga'da eczanede korona virüs önlemi
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