Biga'da "Eko Okul Programı"

Biga
ilçesinde, Tevfik Emin Başarır ilkokulunda "Eko Okul Programı" başlatıldı.
Tevfik Emin Başarır ilkokulunun Müdürü Bayram Ali Dur, Proje Koordinatörü Sevil Ercan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen ve öğrencilerle Kaymakam Mustafa Can
'ı makamında ziyaret etti.
Proje Koordinatörü Sevil Ercan, Kaymakamlık
ziyaretinde yaptığı açıklamada, Eko-Okul Programının okul öncesiyle ilk ve orta okullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir program olduğunu söyledi.
Katılımcı yaklaşımıyla öğrencilerin hem çevresel konularda bilgi edindiklerini hem de aileleri, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol aldıklarını belirten Ercan, "Eko-Okul Programındaki en önemli bütünleştirici etken ise öğrenci katılımıdır. Komitenin yerel halkı ve yöneticileri bilinçlendirme çabaları ise öğrencilerde diyalog kurabilme becerilerini geliştirmeyi ve iyi bir yurttaşlık eğitimini sağlar. Programın uygulanması, öğrencilere çevre konusunda olduğu kadar yaşamları boyunca kullanacakları ve başarılarını etkileyecek alışkanlıklar kazandırır." diye konuştu.
Kaymakam Can da öğrencilere, çevreye karşı duyarlılıklarından dolayı satranç takımı hediye etti.
Mustafa Can,Biga
08 Kasım 2018 Perşembe 17:54