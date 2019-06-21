21.06.2019 11:18
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Biga'da elektrik saati içinden uyuşturucu çıktı

Biga

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesindeki kahvenin elektrik saati içinden uyuşturucu madde 15 ecstasy hap ele geçirildi.

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesindeki kahvenin elektrik saati içinden uyuşturucu madde 15 ecstasy hap ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Biga ilçesi Otlukdere köyü kahvesinde elektrik saati içinde uyuşturucu madde olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Köy kahvesindeki elektrik saatinde yapılan incelemede, saydam poşet içerisinde 15 ecstasy hap ele geçirildi. Biga Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda uyuşturucu maddelere el konulurken, olayla ilgili şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.


- Çanakkale
Kaynak: DHA
Çanakkale , Biga , Güncel

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