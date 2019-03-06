Biga'da Ev Yangını

Çanakkale
'nin Biga
ilçesinde çıkan yangında bir evde maddi hasar meydana geldi.
Biga'nın Sakarya Mahallesi
215. Sokaktaki üç katlı apartmanın birinci katında bulunan Furkan Yılmaz
'a ait evde yangın çıktı. Mutfak kısmında bulunan ocakta elektrik aksamında çıktığı tahmin edilen yangını ev sahibi itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürürken, evin mutfak kısmında maddi hasar oluştu. Polis
, olayla ilgili soruşturma başlattı. - ÇANAKKALE
Furkan Yılmaz, Çanakkale, Biga, 3. Sayfa
Kaynak: İHA