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Biga'da fırtına nedeniyle 5 katlı apartmanın çatısı uçtu

Çanakkale'nin Biga ilçesinde şiddetli fırtına 5 katlı bir apartmanın çatısını uçurdu.

30.12.2019 13:55 | Son Güncelleme: 30.12.2019 13:57
'nin ilçesinde şiddetli fırtına 5 katlı bir apartmanın çatısını uçurdu.
Alınan bilgiye göre, ilçede geceden beri etkili olan fırtına nedeniyle, Kurtuluş Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın çatısı uçtu.
Çatıdan kopan parçalar, söz konusu apartmanın karşısında bulunan başka bir apartmanın da camlarını kırdı. Belediye ekipleri, caddeye düşen çatı parçalarını temizlemek için çalışma başlattı.
Caddede işyeri bulunan Ahmet Ağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede şiddetli rüzgarın etkili olduğunu belirterek, "Çatıyı düşerken gördüm. Dükkanın içine doğru attım kendimi. Düştüğü gibi dışarıya fırladık. Altında kalan var mı diye baktık. Çok şükür ki geniş bir alana yayılmasına rağmen yaralanan yoktu." ifadelerini kullandı.
Biga'da fırtına nedeniyle 5 katlı apartmanın çatısı uçtu

Çanakkale, Biga, Güncel

Kaynak: AA


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