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Biga'da günde 1000 tane yüz korumalı siper üretiliyor

Çanakkale'nin Biga ilçesinde İçdaş Biga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öncülüğünde günde 1000 yüz koruma siperi üretiliyor.

05.04.2020 17:46 | Son Güncelleme: 05.04.2020 17:48
Çanakkale 'nin Biga ilçesinde İçdaş Biga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öncülüğünde günde 1000 yüz koruma siperi üretiliyor.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Biga ve çevre illerin ihtiyaçlarının karşılandığı CNC lazer makinesiyle üretim yapıldığını söyledi.
Ürettikleri siperlerin Biga ve bölgenin ihtiyacını karşıladığını belirten Bilen, şunları kaydetti:
"Kaymakamlığımız öncülüğünde İçdaş Biga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde hastanelerimizde çalışan doktorlarımız, hemşirelerimiz ve sağlık memurlarımız için üretim yapılıyor. CNC makinemizde çizilmiş olan maskelerin burada montajı yapılıyor. Tamamen İçdaş Biga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğümüz öncülüğünde şu ana kadar 8 bin adet üretim yapıldı. Ürünlerin bir kısmı Devlet Hastanesine ve sile sağlığı merkezlerine dağıtıldı. Bundan sonra da Çanakkale Devlet Hastanesine 5 bin tane teslim edilecek." Biga’da günde 1000 tane yüz korumalı siper üretiliyor

Kaynak: AA

Etiketler: Anadolu Lisesi, Çanakkale, İçdaş, Biga, Güncel

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Biga'da günde 1000 tane yüz korumalı siper üretiliyor
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