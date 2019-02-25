Biga'da Hayvanlar İçin Doğaya Yiyecek Bırakıldı

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Çanakkale'nin Biga ilçesinde, AK Parti Biga İlçe Gençlik Kolları yem bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.AK Parti Biga İlçe Gençlik Kolları yem bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.AK Parti Biga İlçe Gençlik Kolları Başkanı Engin Tanrıkulu, "Olumsuz hava koşullarının ani oluşması ve kar yağışı sonucu doğa da yiyecek ve yem bulamayan hayvanları yaşamlarını sürdürebilmeler için yüce Allah'ın biz insanlara emanetlerine sahip çıkma konusunda bu duruma duyarsız kalamazdık. Doğaya yem ve yiyecek bıraktık" diye konuştu. Tanrıkulu, vatandaşların evlerinde, iş yerlerinde kalan ekmek ve yemek artıklarını atmamalarını ve hayvanlara vermelerinin daha iyi olacağını ifade etti. - ÇANAKKALE