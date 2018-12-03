Biga'da İlk Yardım Eğitimi

03 Aralık 2018 Pazartesi 11:03



03 Aralık 2018 Pazartesi 11:03

Biga Belediyesi, ilk yardım konulu eğitim düzenledi.Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen eğitime anne ve babalar, çocukla ilgilenen aile üyeleri, bakıcılar ve öğretmenler katıldı.Eğitmen Deniz Karadeniz, burada yaptığı konuşmada, çocukların başına herhangi bir kaza gelmemesi için neler yapılması gerektiğini anlattı.Kaza yaşanması halinde nasıl önlemler alınması gerektiği konusunda da bilgiler veren Karadeniz, "İlk yardım konusunda farkındalık oluşturmak için bir aradayız."dedi.Karadeniz, eğitimde ısı ile oluşan yanıklarda ilk yardım uygulamaları, kanama, tıkanma, yaralanma, yanık ve donma, elektrik yanıklarında, kırık, çıkık, burkulma, deniz canlıları sokmaları, zehirlenmelerde, hayvan ısırıklarında yapılacak ilk yardım teknikleri ile yabancı cisim batması gibi acil durumlarda kötüleşmeyi önleyen iyileşmeyi kolaylaştıran bilgiler verdi.Eğitim sonunda katılımcılara belge verildi.