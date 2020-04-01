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Biga'da kamu kurumundan hırsızlık

Çanakkale'nin Biga ilçesinde Halk Eğitim Merkezinden teknolojik cihaz çaldığı öne sürülen 7 şüpheli yakalandı.

01.04.2020 09:28 | Son Güncelleme: 01.04.2020 09:46
Biga'da kamu kurumundan hırsızlık

Çanakkale 'nin Biga ilçesinde Halk Eğitim Merkezinden teknolojik cihaz çaldığı öne sürülen 7 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Turan Mahallesi'nde bulunan Biga Halk Eğitim Merkezindeki değerli teknolojik cihazların çalınmasının ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Harekete geçen Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aralarında çocukların da bulunduğu 7 şüpheliyi kısa sürede gözaltına aldı.

Çalınan malzemelere el koyan ekipler, şüphelileri sorgulamak üzere emniyete götürdü.

Kaynak: AA

Etiketler: Çanakkale, Polis, Biga, Güncel
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