Biga'da Kitap Fuarı Düzenlenecek

Biga
Belediyesi tarafından ikincisi düzenlenecek kitap fuarına 33 yazar katılacak.
Biga Belediye Başkanı İsmail Işık
, yaptığı açıklamada, ilçede ikincisi düzenlenen fuara 33 yazarın katılacağını söyledi.
Fuarda imza günleri, söyleşiler, özel indirimler gerçekleşeceğini anlatan Işık, 35 yayınevinin, fuar için Biga Atatürk Kültür Merkezi
'ne geleceğini ifade etti.
Işık, şöyle konuştu:
" Altan Öymen
, onur konuğumuz olacak. Ahmet Ümit, Sevinç Erbulak
, Kahraman Tazeoğlu
, İrfan Değirmenci, Buket Uzuner
, Özlem Özdemir, Ataol Behramoğlu
gibi çok sayıda ünlü yazarımız bizlerle olacak. Sürpriz yazarlar da olacak. Sürpriz isimlerle başarılı bir çalışma gerçekleştireceğiz. Tüm öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi, okullarımızı, üniversiteli gençlerimizi ve Bigalı kitapsever hemşehrilerimizi son derece önemli bu fuara bekliyoruz."
Fuar, 8-16 Aralık
tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Biga
21 Kasım 2018 Çarşamba 21:30