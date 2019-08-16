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Biga'da kurban bayramı sonrası trafik uygulaması

Çanakkale'nin Biga ilçesinde kurban bayramı öncesi ve sonrası trafik uygulaması yapıldı.

16.08.2019 10:57 Biga'da kurban bayramı sonrası trafik uygulaması
Çanakkale'nin Biga ilçesinde kurban bayramı öncesi ve sonrası trafik uygulaması yapıldı.

Biga Kaymakamı Mustafa Can, Emniyet Müdürü Aladdin Tekin, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yusuf Erikli'nin de eşlik ettiği trafik ekipleri Bursa -anakkale karayolu üzerinde bulunan Güvemalan köyü yakınlarında denetim yaptı. Uygulama kapsamında sürücü ve yolculara emniyet kemeri takmaları, seyir halinde telefonla kullanmamalrı, hız limitlerine riayet etmeleri ve uykusuz araç kullanmamaları yönünde uyarılarda bulunuldu. Çocuklu ailelerin bulunduğu araçlar durdurularak, trafik kurallarına uyulmaması halinde sürücüleri uyarmaları için çocuklara kırmızı düdük verildi. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Jandarma, Erikli, Biga, Güncel

Kaynak: İHA

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