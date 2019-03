Biga'da Nakliyeciler ve Kamyon Garajının Temeli Atıldı

Kaynak: İHA

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Belediyesinin tarafından Nakliyeciler Sitesi ve Kamyon Garajının temeli atıldı.Temel atma törenine CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Çanakkale CHP il Başkanı İsmet Güneş, Karabiga Belediye Başkanı Muzaffer Karataş, Biga Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Mutur, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Sait Tanur, Biga CHP ilçe başkanı Atilla Diren, meclis üyesi adayları ve çok sayıda vatandaş katıldı.Törende konuşan Biga Belediye Başkanı ve Millet İttifakı Adayı İsmail Işık, "İlçemizin esnafımızın ihtiyacı olan bir tesisin daha gerçekleştirmesine inşallah başlıyoruz Allah'ın izini sizlerin destekleri ile bu tesisimizi nakliyecilik ve kamyonculuk yapan esnaflarımıza çok kısa bir zamanda kazandıracağız. Ben herkesin bildiği gibi kamyoncu bir ailenin çocuğuyum. 10 yaşından buyana bu işlerle iştigale olduk. Dolayısıyla bu sektörde yaşanan sorunları ve ihtiyaçları bilen demiyorum ama yaşayan kardeşlerinizden birisiyim. Onun için bu tesisin Biga'mıza ihtiyacı vardı. Şuanda üzerinde bulunduğumuz alan sadece nakliyeci komisyonculuğu yapan şirketlerin ve kooperatiflerimiz tarafından kullanılacak bir alandır. Burada 18 ofise kadar çıkma imkanı olarak tasarlanmıştır. Şuanda 11-12 tane bu işi yapan esnafımız var. Fakat %50 daha büyüme potansiyeli ile ilçemizin gelişmesine kalkınmasına uygun olarak %50 daha fazlası olarak planlanmıştır. 2. sanayi sitesi esnafımızın istekleri doğrultusunda bir camiyi de bu inşaatla birlikte burada gerçekleştireceğiz. Bu sanayi sitesi esnafımızın bir istediğiydi. Biz göreve geldiğimizde kendimize 3 önemli misyon belirledik. Temiz bir Biga, eğitimine katkı verilmiş bir Biga ve ekonomisine, esnafına destek olunmuş bir Biga'ydı. Allah'a şükür bunlarında gerçekleştirmenin de gurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Esnafımıza her zaman destek olduk. Yapmış olduğumuz etkinliklerle daha fazla iş yapmalarını sağlamak için alışveriş günlerini tertip ettik. Çarşı merkezimizi bir açık hava alışveriş merkezine düzenleyerek, esnafın daha rahat vatandaşında daha nezih bir ortam alışveriş yapma imkanının sağladık. Temizlikle ilgili zaten Biga son dönemde dışarıdan gelenlerin özellikle dikkatini çeken bir noktaya geldi. 'Nasıl bu kadar temiz olabilir' diyorlar bunların hepsini gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. ve yine bu tesisin hemen yanında Okyay Un Fabrikasının arkasında da şuanda tapu işlemleri devam ediyor. 18 uygulaması yapıldı. Bir kaç güne kadar tapusu belediyemiz adına tescil edilecek ve orada da 60 adet tırı barındırabilecek garajımız da o bölgede olacaktır. Şimdi ilgili tereddütler olmuş sadece arkadaşlar proje alanını bulunduğumuz alan olarak algılamışlar ya da bu şekilde bir her zaman olduğu gibi karalama, dezenformasyon yayılmış piyasaya düzeltmek için bunu belirtmek istiyorum. Burada şuanda 12 tane yapacağız ama 18'e çıkma potansiyeli var. Camisi ve 60 araçlık tır parkının olduğu tesisimizde oto yıkaması gibi birlikte kamyoncu esnafımıza Bigalı kamyonculara geceyi burada geçirecek olan kamyoncuların kullanımına gerekli güvenlik hizmetleri alınmış bir şekilde vatandaşımızın hizmetine sunacağız" dedi."Burayı tercih etmekte ki amaçlarımızdan bir tanesi de garajın ve nakliyeciler sitesinin burada olmasının sanayi sitesine katkı yapabileceğini düşündük" Başkan Işık, "Özellikle dışarıdan gelen misafir kamyoncularımız buralarda araçlarının bakımlarını yaptırarak Bigalı yerel esnafımıza bir destek olabilir diye düşündük ve zaten dediğim gibi ben işin içinde olan birisiyim garajın taşınmasını zaten istemediler. İnşallah bu şekilde bu olumsuzluğu da çözmüş olacağız. Bir gecikme söz konusu değil. Sadece otopark alanın tapu işlemleri ve imar uygulamasından dolayı bugüne kadar sarktı. Ama en kısa zamanda tamamlanıp Bigalıların hizmetine sunacağız. Zaten 5 yıldan buyana yapmış olduğumuz çalışmalarla ciddi anlamda farkındalık meydana getirdik. Biga artık bu bölgenin parlayan bir yıldızı haline geldi. İnsanlar dışarıdan gelip ilçemizde alışveriş yapıp zaman geçirmeye Biga'yı tercih ediyorlar. Bundan sonra yapacağımız çalışmalarla o pazılının diğer parçalarını da tamamladığımızda hepsi tamamlanınca ilçemiz Çanakkale'nin zaten en güzel, en büyük ilçesi önümüzde ki dönemde Güney Marmara'nın bir çekim merkezi haline geleceğini düşünüyoruz. Her zaman olduğu gibi bu projenin hazırlanmasında da bu esnaf arkadaşlarımızla da belediyemizde gerekli toplantılarımız yaparak onlarında istekleri, görüşleri doğrultusunda projemizi şekillendirdik ve inşallah bugün atacağımız temelle de en kısa zamanda tamamlayıp hem buradaki o kötü görüntüyü kaldıracağız. Alt yapı çalışmalarımız devam ediyor. Sanayi sitesinin ciddi bir şekilde yağmur suyu sorunu vardı. Biga'nın en büyük hattını bu bölgeye çekerek o sorunu da ortadan kaldırıyoruz. Alt yapıyı tamamladıktan sonra yolumuzda 25 metreye çıkıyor. Burada giriş çıkışlarda hiç bir sıkıntı oluşturmaması açısından imar projemizi bu şekilde belirledik. İnşallah bundan sonra burası Biga esnafına daha çağdaş,modern hizmet verilen bir alan olarak yararlanılacaktır. Tesisimizin Biga'mıza, sanayi esnafımıza, taşımacı esnafımıza hayırlı uğurlu olmasını dilerim" şeklinde konuştu.Daha sonra yapılan duanın ve kesilen kurbanın ardından Nakliyeciler Sitesi ve Kamyon Garajının temeli atıldı. - ÇANAKKALE