Biga'da Nilüfer Gölü Şenliği ve doğa yürüyüşü

Biga
Kaymakamlığı, Biga Belediyesi, Orman İşletme Müdürlüğü
, Biga Bosna Hersek
Kültür ve Dayanışma Derneği iş birliğinde Nilüfer Gölü Şenliği ve Doğa Yürüyüşü düzenlendi.
Kalafat köyünden başlayan yürüyüş 3 kilometrelik parkurda yapıldı.
Nilüfer Gölü'nde yapılan törene İlçe Kaymakamı Mustafa Can, Belediye Başkanı Bülent Erdoğan
, Türkiye
Boşnak Dernekleri Federasyonu Başkanı Mustafa Güneş
, Halilbeyli Bosna Hersek Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Eren
, 116. Jandarma
Alay Komutanı Albay Ünal Hayal, Belediye Meclisi üyeleri, meslek odalarının başkanları ve vatandaşlar katıldı.
Biga Bosna Hersek Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ergün Erkap, açılış konuşmasında, Nilüfer Gölü'ne yönelik doğa farkındalığı yaratmak ve bu önemli değeri tanıtmak amacıyla şenlik organize ettiklerini söyledi.
Toprak İlmi Ekoloji Uzmanı Dr. Muhammet Akkaya ise göl ve nilüfer çiçeği hakkında bilgi verdi.
Program, ağaç dikimi, halk oyunları gösterileri ve konserle sona erdi.
Kaynak: AA
Orman İşletme Müdürlüğü
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