Biga'da "Öfkem Kontrol Altında" Semineri

Çanakkale
'nin Biga
ilçesinde, "öfkem kontrol altında" konulu seminer düzenlendi.
Biga Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) konferans salonunda verilen eğitime, BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Şahin
, Meclis Başkan Yardımcısı Jale Kırbaş ve oda üyeleri katıldı.
Eğitmen Oytun Yumşak, burada yaptığı konuşmada, öfke anında insanların normal bir zamanda yapmayacağı şeyleri yaptığını söyledi.
İnsanların sakinleşince yaptıklarından dolayı pişmanlık duyduğunu ifade eden Yumşak, "Öfke anında nefes alıp vermeye dikkat etmek, sonradan pişmanlık duyacağımız davranışların oluşmasına engel olacaktır. Öfke anında verdiğimiz tepki geçmişte yaşadığımız birçok olayın birikimiyle gerçekleşir. Sadece o anı temsil etmez." diye konuştu.
Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası,Çanakkale,Biga
14 Aralık 2018 Cuma 09:22