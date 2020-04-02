Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Biga'da sokak hayvanlarına yardım

Biga Belediyesi, Korona virüs tedbirleri kapsamında beslenme imkanları azalan sokak hayvanlarını düzenli olarak beslemeye devam ediyor.

02.04.2020 15:51 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:51
Biga'da sokak hayvanlarına yardım
Biga Belediyesi, Korona virüs tedbirleri kapsamında beslenme imkanları azalan sokak hayvanlarını düzenli olarak beslemeye devam ediyor.

Biga Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, Korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında işletmelerin geçici süreyle kapanması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için ilçenin çeşitli yerlerine mama bırakmayı sürdürüyor.

Belediye ekiplerinin sokak hayvanları için düzenli olarak beslenme çalışması yaptığını söyleyen Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, "Zorlu bir süreçten geçtiğimiz şu günlerde Korona virüse karşı adeta bir seferberlik halinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tedbirler kapsamında tüm çalışmalarımız sürerken bu kapsamda can dostlarımız da var. Bu süreçte sokak hayvanlarımızı unutmuyoruz ve besleme çalışmaları yapıyoruz. Ekiplerimiz periyodik olarak ilçemizin muhtelif yerlerine mama bırakmayı sürdürüyor. Bizlere Allah'ın emaneti olan hiçbir canlımızı özellikle aç bırakmamaya özen gösteriyoruz" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Etiketler: Biga, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Biga'da sokak hayvanlarına yardım - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Bilim insanları şokta! 49 gün boyunca vücutta kalan mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi Haberler
Bilim insanları şokta! 49 gün boyunca vücutta kalan mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi
İETT, otobüsten atılan sağlık çalışanından özür diledi Haberler
İETT, otobüsten atılan sağlık çalışanından özür diledi
Umutları yeşerten grafik! Türkiye, listeye 20. sıradan giriş yaptı Haberler
Umutları yeşerten grafik! Türkiye, listeye 20. sıradan giriş yaptı
Bağış için sağlıkçıların maaşından kesinti yapılacak iddialarına yanıt Haberler
Bağış için sağlıkçıların maaşından kesinti yapılacak iddialarına yanıt
İstanbul Rum Patrikliği’nden salgın için başlatılan kampanyaya destek Haberler
İstanbul Rum Patrikliği'nden salgın için başlatılan kampanyaya destek
Salgında hayatını kaybeden profesörün mezarında dikkat çeken detay Haberler
Salgında hayatını kaybeden profesörün mezarında dikkat çeken detay
Freni boşalan tır, çok sayıda aracı ezdi! Feci kazada yaralılar var Haberler
Freni boşalan tır, çok sayıda aracı ezdi! Feci kazada yaralılar var
Alkol almak için kaçtı! Kendisi hapse temas ettikleri karantinaya girdi Haberler
Alkol almak için kaçtı! Kendisi hapse temas ettikleri karantinaya girdi

Son Dakika Güncel Haberleri

16:18: Tokat'ta adliye ve cezaevlerinde koronavirüs önlemleri alındı - Haber 16:17: Lapseki'de ihtiyaç sahiplerine 2 bin yardım kolisi dağıtıldı - Haber 16:17: Oltu Devlet Hastanesine hijyen desteği - Haber 16:16: Avcılar'da koronavirüs önlemine uymayan kafe mühürlendi - Haber 16:16: PROF. DR. ERCÜMENT OVALI'DAN HEYECANLANDIRAN AÇIKLAMA -1 - Haber 15:43: İyileşen koronavirüs hasta sayısı grafiğine Türkiye 20. sıradan giriş yaptı - Haberler 15:27: Son Dakika: İstanbul Rum Patrikliği ve Süryani Kadim Vakfı Milli Dayanışma Kampanyası'na toplamda 400 bin lira bağış yaptı - Haber 15:06: Dışarıda yakalanan 93 yaşındaki vatandaştan, kendisine kimlik soran polise nazik davet - Haber 14:56: Koronavirüsten hayatını kaybeden Prof. Cemil Taşçıoğlu'nun mezarına oğlu kaşkolunu taktı - Haber 14:16: İETT, 'Erkekten hemşire mi olur' diyerek otobüsten atılan sağlık çalışanından özür diledi - Haber 13:40: Elazığ'da yaşlı çift, jandarmanın getirdiği odunlarla ısındı - Haber 12:51: Bağış tartışmaları sürerken İmamoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına teşekkür etti - Haberler