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Biga'da suç örgütüne şafak operasyonu: 9 gözaltı

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli gözaltına alındı.

10.01.2020 12:44 | Son Güncelleme: 10.01.2020 12:45Biga'da suç örgütüne şafak operasyonu: 9 gözaltı

ÇANAKKALE'nin ilçesinde düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğü öncülüğünde Biga ilçe Emniyet Müdürlüğü, KOM, Özel Harekat, İstihbarat, Çevik Kuvvet, Narkotik ekiplerinin katılımıyla şafak vakti operasyon düzenlendi. Denetimlerde daha önce defalarca üzerlerinde ve evlerinde uyuşturucuyla yakalanan, silah ele geçirilen, uyuşturucu ticareti yapan ve birçok suç kaydının yanında aranması olan 9 şüpheli evlerinde yakalandı. Emniyete getirilen şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.



Emniyet Müdürlüğü, Biga, Güncel

Kaynak: DHA

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