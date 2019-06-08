Biga'da trafik kazası: 3 yaralı

Çanakkale
'nin Biga
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Biga'dan Çanakkale'ye gitmekte olan İsmail Avkıran (48) yönetimindeki 34 ZK 8040 plakalı otomobil, Yeniceköy
kavşağında aynı istikamette giden Salih Dönmez (53) idaresindeki 17 AAJ 133 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Avkıran idaresindeki otomobil, daha sonra yaya Recep Emren'e (84) çarptıktan sonra durdu.
Kazada sürücü Dönmez ile araçta bulunan Ayşenur Dönmez (31) ve yaya Recep Emren yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis
ekiplerince Biga Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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