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Biga'da uyuşturucu operasyonu

Biga'da uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan şahıslara yönelik sürdürülen operasyonda 9 kişi yakalandı.

20.12.2019 17:16 | Son Güncelleme: 20.12.2019 17:16 Biga'da uyuşturucu operasyonu
'da uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan şahıslara yönelik sürdürülen operasyonda 9 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Biga'ya bağlı Karabiga beldesinde düzenlenen operasyonda 9 kök kenevir bitkisi ve 450 gram esrar maddesi ele geçirdi.
Uyuşturucu madde imal ve ticaretini yaptıkları iddiasıyla şüpheliler A.Ç, E.Z, S.K, U.K, Ö.M, S.E, İ.B, M.K ve T.Ç gözaltına alındı.
Şüpheliler jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Firari durumdaki H.K'nın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Biga, Güncel

Kaynak: AA

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