18.07.2019 12:14
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Biga'da yaralamalı kaza

Biga

Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir otomobil kontrolden çıkarak park halindeki araçlara çarptı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir otomobil kontrolden çıkarak park halindeki araçlara çarptı.

Alınan bilgiye göre Hamdibey Mahallesi üzerinde seyir halinde olan Burak İ. idaresindeki 17 KB 321 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki araçlara çarptı. Sürücü Burak İ. park halindeki Y.Ö.ye ait 40 KL 642 plakalı otomobile çarptı. Yaralı sürücü olay yerine çağrılan 112 ambulans ile Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada otomobillerde maddi hasar meydana geldi. - ÇANAKKALE
Kaynak: İHA
Çanakkale, Biga, 3. Sayfa

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