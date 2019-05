Biga'da yetimler için iftar programı

Kaynak: AA

Biga Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yetimler için iftar verdi.Köşdere Aktivite merkezinde düzenlenen iftara İlçe Kaymakamı Mustafa Can, Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Belediye Meclis Üyesi Zeki Mutlu, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Duygu Uzun, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nermin Şahin, Biga Müftüsü Fahri Tüfekçioğlu ve yetim çocuklarla yakınları katıldı.Can, burada yaptığı konuşmada, yetimlerle bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını söyledi.Davetlerini kabul ederek gelenlere teşekkür eden Can, "Dünya hayatı çeşitli imtihanlarla geçmekte. Bunlardan bazıları da insanların sevdiklerinin erken ayrılmasıdır. Öksüz ve yetim çocuklarımızın her zaman yanındayız." dedi.Program yetimlere hediye verilmesiyle sona erdi. Duygu Uzun