'Biga İndirimli Alışveriş Günleri' başladı

Alışveriş ve eğlencenin bir arada olacağı ve 19-22 Aralık arasında gerçekleşecek olan İndirimli Alışveriş Günleri başladı. Biga Belediyesi'nin Biga Ticaret ve Sanayi Odası, Biga Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Biga Ticaret Borsası, Biga Şoförler ve Otomobilciler Odası, Biga Lokantacılar ve Köfteciler Odası, Biga Ziraat Odası ve Biga Kahveciler Odası ile birlikte düzenlediği Biga İndirimli Alışveriş Günleri için, 19 Aralık Perşembe günü Kasaplar Sokak'ta açılış programı gerçekleştirildi. Programa, Biga Kaymakamı Mustafa Can, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, Çanakkale Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ünal Özcan, Biga Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Mutur, Biga Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Sait Tanur, Biga Lokantacılar ve Köfteciler Odası Başkanı Emin Aktaş, belediye meclis üyeleri, siyasi parti başkanları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Açılış töreninin ardından Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan ve eşi Feride Erdoğan, Troya Bandosu ve Maskotlu Animasyon Ekibi eşliğinde Biga Ticaret Merkezi, Kapalı Çarşı ve çarşıdaki esnafları tek tek ziyaret ederek hayırlı işler, bol kazançlar diledi."Biga'mızın sosyal ve ekonomik yapısı çok canlı"Biga'nın ekonomik canlılığına dikkat çeken Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, "Her zaman Çanakkale'nin giriş kapısı olarak tabir ettiğimiz, bölgemizin lokomotif ilçesi olan Biga'mız, her geçen gün büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Çok özel bir coğrafyada yaşamanın kıymetiyle Biga denildiği zaman tarım, hayvancılık, sanayi, eğitim, tarih ve kültür gibi hayatın her alanı akla geliyor. Onlarca meslek kuruluşumuz, yüzlerce STK'mızın bulunması Biga'mızın sosyal ve ekonomik yapısının çok canlı olduğunu gösteriyor. Biz göreve geldiğimiz günden bu yana 138 işyerine ruhsat verdik. 1400'ü bulan erkek, 500'e yaklaşan kadın esnaf sayımız, bölgede yapılan özel sektör ve kamu yatırımlarıyla birlikte olumlu yöndeki gelişime hepimiz şahit oluyoruz. Bugün bu kış gününde, bu güzel havada hepimiz bir araya gelerek Biga İndirimli Alışveriş Günleri'nin açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu güzel etkinliğin öncelikle hayırlı olmasını diliyorum. Biga Belediyesi olarak, etkinliğin çalışmalarını yaparken ticaret odamız, esnaf ve sanatkarlar odamız, lokantacılar, kahveciler odamız ile şoförler odamız, ziraat odamız, borsamız ve esnafımızla hep birlikte çok verimli istişarelerde bulunduk. Eksik yanlarını tamamlayarak, yanlış uygulamaları doğru hale getirerek halkımızın ve esnafımızın mutlu bir şekilde vakit geçirmesini arzu ettik. 'Dolu dolu indirim, doya doya alışveriş' temasıyla hazırlanan organizasyonda konserlerimiz, animasyonlarımız, yarışmalarımız, gösterilerimiz ve çeşitli etkinliklerimiz olacak" dedi.Dört gün sürecek Biga İndirimli Alışveriş Günleri süresince konserler, konserler ve karnaval sirki yer alacak. Bigalı müzisyenlerin konserlerin yanı sıra Aslı Güngör, İlyas Yalçıntaş konseri ile indirimli alışveriş günleri devam edecek. - ÇANAKKALE