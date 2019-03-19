Biga Kaymakamı Can, Şehit Aileleriyle Bir Araya Geldi

Biga
Kaymakamı Mustafa Can, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale
Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şehit aileleri ile kahvaltıda bir araya geldi.
İlçedeki bir kafede düzenlenen kahvaltıya, Belediye Başkanı İsmail Işık
, Cumhuriyet Başsavcısı Bahri Yalçınöz, İlçe Jandarma
Komutanı Üsteğmen Ufuk Erikli
, İlçe Emniyet Müdürü Alaaddin Tekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen ve daire amirleri katıldı.
İlçe Kaymakamı Mustafa Can, burada yaptığı konuşmada, şehit ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını söyledi.
Can, şöyle konuştu:
"Bizler sizlerin yetiştirmiş olduğu evlatlarınızla gurur duyuyoruz. Sizler zannetmeyin ki belki bir evladınızı bu vatan için şehit verdiniz ancak emin olun 81 milyon artık sizin evladınızdır, kardeşinizdir, eşinizdir, annenizdir, babanızdır. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Bu vesileyle tekrar şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Burada aramızda olmayan, ebediyete intikal eden şehit ailelerimize de Allah'tan rahmet diliyorum."
Çanakkale, Biga, Güncel
Kaynak: AA