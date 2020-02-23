'Biga Kitap Festivali' başladı

ÇANAKKALE'nin Biga Belediyesi ve Biga İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen 'Biga Kitap Festivali'nin açılışı yapıldı. 1 Mart tarihine kadar açık kalacak festivalde birçok ulusal ve yerel yazar okurlarıyla buluşacak.

Biga Kitap Festivali'nin açılışı Atatürk Kültür Merkezi'nde protokol konuşmalarının ardından kitap okuma etkinliğiyle başladı. Açılışa Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Biga Kaymakamı Mustafa Can, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Meclis üyeleri, yazarlar ve vatandaşlar katıldı.

'KİTAP AKLIN İLACI VE RUHUN GIDASIDIR'

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından konuşan Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, "Biga'daki kitabevleri ile birlikte, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz iş birliğiyle hazırladığımız Biga Kitap Festivali'miz bugün kapılarını açıyor. 9 gün sürecek olan festivalimize 28 yazarımız katılacak, 24 yayınevi stant açtı, 14 söyleşimiz ve 23 imza programımız olacak. Bugün 3 yazarımız kitapseverlerle buluşacak. Daha sonra Gönen ilçemizden öğretmen ve yazarımız Salim Nizam, oyuncu ve yazar Bahadır Yenişehirlioğlu ve 'yaşamın kaynağı sevgidir' diyen Bircan Yıldırım kitapseverlerle buluşacak. Elbette ki kitaplar hayatımızın olmazsa olmazlarıdır. Kitap aklın ilacı ve ruhun gıdasıdır. Kitapseverlerin buluşma noktası olarak ifade ettiğimiz Kitap Festivalimizin hayırlı olmasını diliyorum. Çocuklarımızın, öğrencilerimizin, gençlerimizin ve halkımızın yoğun katılımıyla dopdolu güzel bir kültürel etkinlik olacağına inanıyorum. Sözlerimi Türk Edebiyatı'nın önemli temsilcilerinden, büyük düşünür Cemil Meriç'in, kitabı bir hazine olarak gördüğü tanımlamasıyla bitirmek istiyorum. 'Oku! Medeniyetimiz bir kitap ve kalem medeniyetidir. Kitap; istikbale yollanan mektup, smokin giyen heyecan, mumyalanan tefekkür' " dedi.

'MİLLET KÜTÜPHANESİ'NE GÖTÜRMENİN SÖZÜNÜ VERİYORUZ'

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içerisinde hizmet vermeye başlayan Millet Kütüphanesi'ni ziyaret ettiklerini belirten Başkan Erdoğan, "Biga'mız için birtakım temaslarda bulunmak üzere olduğumuz Ankara'da açılışını Cumhurbaşkanımızın yaptığı Millet Kütüphanesi'ni ziyaret ettik. Biz tüm kitapseverlere ve gençlerimize mutlaka Millet Kütüphanesi'ne gitmelerini tavsiye ediyorum. Biz de Milli Eğitim Müdürümüzle görüşerek Biga Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim iş birliğinde okullarımızda ilk üç başarılı öğrencimizi Biga Belediyesi olarak hem Anıtkabir hem de Millet Kütüphanesi'ne götürmenin sözünü veriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Tüm kitapseverlerin, çocuklarımızın ve gençlerimizin Kitap Festivalimizden fayda sağlamalarını temenni ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kitap okuma etkinliğiyle birlikte Biga Kitap Festivali kitapseverlerle buluştu. Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Biga Kaymakamı Mustafa Can, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan ve eşi Feride Erdoğan ile katılımcılar bir masa etrafında oturarak kitap okudu. Ardından tek tek kitap stantlarını gezen heyet, kitaplarını imzalayan Salim Nizam'a, Bigalı yazarlar Engin Gürsu, Hakan Şahintürk ile Fevziye Turan'a çiçek ve plaket takdim etti. Oyuncu ve yazar Bahadır Yenişehirlioğlu'nun söyleşisi ise büyük beğeni topladı. Ünlü yazar daha sonra kitapseverler için kitaplarını imzaladı.

Biga Kitap Festivali, 1 Mart Pazar gününe kadar ulusal ve yerel yazarların katılımları, söyleşi ve imza etkinlikleri ile devam edecek.