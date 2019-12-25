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Biga, Mehmet Akif Ersoy'u anacak

Biga Belediyesi, milli şair Mehmet Akif Ersoy'un Bayramiç'teki çocukluk yıllarının anlatıldığı 'Akif' belgeselinin gösterimini yapacak.

25.12.2019 13:02 | Son Güncelleme: 25.12.2019 13:07 Biga, Mehmet Akif Ersoy'u anacak
Belediyesi, milli şair Mehmet Akif Ersoy'un 'teki çocukluk yıllarının anlatıldığı 'Akif' belgeselinin gösterimini yapacak.

Biga Belediyesi tarafından 20-27 Aralık Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası münasebetiyle 28 Aralık Cumartesi günü saat 20: 00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek olan programda, İstiklal Marşı'mızın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un Bayramiç'teki çocukluk yıllarının anlatıldığı 'Akif' belgeselinin gösterimi yapılacak. Gösterime 'Akif' belgeselinin yönetmen ve yapımcısı Nihal Ağırbaş da konuk olarak katılacak.

Yönetmen ve yapımcılığını Nihal Ağırbaş'ın yaptığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk kez bir filmde şiir okuduğu 'Akif' belgeseli, Mehmet Akif Ersoy'un çocukluk yıllarına ışık tutuyor.

Mehmet Akif Ersoy'un anılacağı programa halkı davet eden Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, "İstiklal Marşı'mızın yazarı, Asım'ın neslinin yetişmesi için kendini feda eden, Biga milletvekili seçilmiş olan Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 83. yıldönümünde rahmet ve minnetle anacağız. Çekimleri Bayramiç'te yapılan, Mehmet Akif belgeselinin gösterimini tüm değerli hemşehrilerimizle izleyerek Akif'in çocukluk yıllarına tanıklık edeceğiz. Biga mebusu seçilen Mehmet Akif Ersoy'un Biga'mızda daha iyi tanınmasının ve anlaşılmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu. - ÇANAKKALE

Mehmet Akif Ersoy, Bayramiç, Biga, Güncel

Kaynak: İHA

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