Biga'ya dolu yağdı

Biga'ya dolu yağdıÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, öğle saatlerinde aniden kent merkezine dolu yağdı.

12.06.2020 15:09 | Son Güncelleme: 12.06.2020 15:46
Biga'ya dolu yağdı
ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, öğle saatlerinde aniden kent merkezine dolu yağdı. Haziran ayında doluya yakalananlar, zor anlar yaşadı.
Biga'da, kent merkezine öğle saatlerinde kısa süreli dolu yağdı. İlçe merkezinde doluya hazırlıksız yakalananlar korunaklı bölgelere kaçarken, sürücüler de araçlarıyla yavaşladı. Vatandaşlar, dolu nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı. Cadde ve sokaklar göle dönerken, yarım saat süren dolu yağışı, yerini yağmura bıraktı. Dolu yağışı nedeniyle cadde, sokak, ev ve iş yerlerinin çatısı beyaza büründü. Biga’ya dolu yağdı

Kaynak: DHA

Etiketler: Dolu Yağışı, Biga, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Diyarbakırlı kadının eve çağırdığı berber, yatalak kocasının sonu oldu Haber
Diyarbakırlı kadının eve çağırdığı berber, yatalak kocasının sonu oldu
Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor Haber
Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi Haber
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi
Bilim Kurulu önerdi, Bakan Koca da sıcak bakıyor: Sokağa çıkma yasağı geri gelebilir Haber
Bilim Kurulu önerdi, Bakan Koca da sıcak bakıyor: Sokağa çıkma yasağı geri gelebilir
Ders çalışmak için buluşan liseli gençlerin, evdeki silahlarla oyunu faciayla noktalandı Haber
Ders çalışmak için buluşan liseli gençlerin, evdeki silahlarla oyunu faciayla noktalandı
Hastasının sorduğu soruya sinirlenen doktor, sinkaflı küfürler edip hakaretler savurdu Haber
Hastasının sorduğu soruya sinirlenen doktor, sinkaflı küfürler edip hakaretler savurdu
Bilim Kurulu Üyesi, ’Sıcaklar virüsü engellemiyor’ deyip ikinci dalganın yaşandığı Diyarbakır’ı örnek gösterdi Haber
Bilim Kurulu Üyesi, "Sıcaklar virüsü engellemiyor" deyip ikinci dalganın yaşandığı Diyarbakır'ı örnek gösterdi
Eşi ve 2 çocuğunu öldüren baba, son kurşunu da kendine sıktı Haber
Eşi ve 2 çocuğunu öldüren baba, son kurşunu da kendine sıktı
Haberler››Güncel››Biga'ya dolu yağdı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:55: Toroslar'da bahçe yolları iyileştiriliyor - Haber 15:55: Son dakika haberleri: Hayatını kaybeden Kocaeli Cumhuriyet Savcısı Altunoğlu için adliyede tören yapıldı - Haber 15:55: Batman'da bir apartman karantinaya alındı - Haber 15:53: ABD uçak gemileri yaklaşık 3 yıl aradan sonra Hint Pasifiği'nde devriye görevine çıktı - Haber 15:53: Bitlis'te bir apartmandaki karantina uygulaması sona erdi - Haber 15:39: 1 aydır vaka görülmeyen Bilecik'te salgın dün itibarıyla yeniden patlak verdi - Haber 15:14: Bilim Kurulu Üyesi, "Sıcaklar virüsü engellemiyor" deyip ikinci dalganın yaşandığı Diyarbakır'ı örnek gösterdi - Haber 14:27: Hastasının sorduğu soruya sinirlenen doktor, sinkaflı küfürler edip hakaretler savurdu - Haber 14:15: Ders çalışmak için buluşan liseli gençlerin, evdeki silahlarla oyunu faciayla noktalandı - Haberler 11:43: 10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah'ın bize bir hediyesi - Haber