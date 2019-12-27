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Bigadiç Belediyesi ücretsiz süt dağıttı

Bigadiç Belediyesi tarafından vatandaşlara ücretsiz süt dağıtıldı.

27.12.2019 16:28 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:28 Bigadiç Belediyesi ücretsiz süt dağıttı
Belediyesi tarafından vatandaşlara ücretsiz süt dağıtıldı.
15 Temmuz Demokrasi Parkı'nda "Süt iç sağlıklı kal" sloganıyla düzenlenen etkinlikte konuşan Belediye Başkanı İsmail Avcu, ilçenin günlük 300 ton süt üretimi olduğunu söyledi.
Adapazarı'ndan İzmir'e kadar süt fabrikalarının Bigadiç'ten süt aldığını belirten Avcu, "Ette ve sütte Bigadiç olarak iyi bir ivme yakaladık, inşallah arttırarak devam ettireceğimize inanıyorum." dedi.
Gün boyunca devam eden etkinlikte vatandaşlara ücretsiz süt dağıtıldı.

İsmail Avcu, Bigadiç, Güncel

Kaynak: AA

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