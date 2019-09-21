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Bigadiç'te Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası finalleri başladı

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde düzenlenen Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası müsabakalarına, Manisa, Konya, Erzurum, Kayseri, Tokat, Nevşehir, Adana, Muş, Kocaeli, Ankara, Eskişehir, İstanbul, Denizli, Sivas ve Balıkesir'den 50 sipahi katıldıBigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, yaptığı...

21.09.2019 16:46Bigadiç'te Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası finalleri başladı
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde düzenlenen Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası müsabakalarına, Manisa, Konya, Erzurum, Kayseri, Tokat, Nevşehir, Adana, Muş, Kocaeli, Ankara, Eskişehir, İstanbul, Denizli, Sivas ve Balıkesir'den 50 sipahi katıldı
Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, yaptığı açıklamada, Atlı Okçulukta Türkiye Final yarışmalarının Bigadiç'te yapıldığını vurgulayarak, "Bugün burada 15 ilden 50 sipahi var, Tabla parkurunda 7 grup halinde hedeflere okla isabet ettirmeye çalıştılar. Puanlama usulü ile buradan çıkacak takımlar, yarın 2.nci etapta yine 7 grup halinde yarışacaklar. Vatandaşlarımızın geleneksel sporlara ilgisi büyük. Geçmişimiz at sırtında geçti, uzun yıllar bozkırda. Hem bu gelenekleri yaşatma hem de bir spor etkinliği olarak bunları önemsiyoruz." diye konuştu.
Yarışmaları AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Bigadiç Kaymakamı Ercan Çiçek, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Türkoğlu, Atlı Okçuluk Asbaşkanı Levent Talha Suluoğlu, ile STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar izledi.

Türkiye, Bigadiç, Güncel

Kaynak: AA

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