Bigadiç'te Fetö Operasyonu

19 Kasım 2018 Pazartesi 11:10



19 Kasım 2018 Pazartesi 11:10

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde FETÖ'den ihraç edilen ve hakkında arama kararı bulunan astsubay yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyeliğinden meslekten ihraç edilen Hava Astsubay M.B. polis tarafından yakalandı. FETÖ'den aranan M.B. Bigadiç Sulh Ceza Hakimliğinin FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyeliğinden arama ve yakalama kararına istinaden Bigadiç İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yakalanarak, Ankara Emniyet Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. - BALIKESİR