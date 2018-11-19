19 Kasım 2018, 11:10

Bigadiç'te Fetö Operasyonu

Bigadiç

Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde FETÖ’den ihraç edilen ve hakkında arama kararı bulunan astsubay yakalandı.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde FETÖ'den ihraç edilen ve hakkında arama kararı bulunan astsubay yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyeliğinden meslekten ihraç edilen Hava Astsubay M.B. polis tarafından yakalandı. FETÖ'den aranan M.B. Bigadiç Sulh Ceza Hakimliğinin FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyeliğinden arama ve yakalama kararına istinaden Bigadiç İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yakalanarak, Ankara Emniyet Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. - BALIKESİR Balıkesir,Bigadiç
19 Kasım 2018 Pazartesi 11:10



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