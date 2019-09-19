Haberler » Güncel » Haber

Bigadiç'te Gaziler günü kutlandı

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı.

19.09.2019 18:48Bigadiç'te Gaziler günü kutlandı
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı.

Bigadiç'te Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan 19 Eylül Gaziler Günü töreni, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar ile devam etti. Öğrenciler tarafından şiirlerin de okunduğu törende Gazilere minnet ve şükran duygularını dile getiren Bigadiç Kaymakamı Ercan Çiçek, "Gaziler Gününü bir kez daha kutluyorum. Devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete intikal eden tüm Gazilerimizi rahmet ve minnetle anar, yaşayan Gazilerimize sağlıklı ve huzurlu ömürler dilerim" dedi.

Törene Bigadiç Kaymakamı Ercan Çiçek, Belediye Başkanı İsmail Avcu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Aytunç Tayfur, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Durukan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Efe, Daire Amirleri ve Müdürleri, STK temsilcileri, siyasi parti ilçe başkanları, muhtarlar, öğretmen ve öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı. - BALIKESİR

19 Eylül Gaziler Günü, Balıkesir, Bigadiç, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:15 Belediye hizmeti vatandaşın ayağına götürüyor
19:15 Dha yurt bülteni-19
19:14 Tesis açılışı
19:14 "Sivil Toplum Kuruluşlarına Yönelik Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi" projesi
19:14 Gaziler Gününde yamaç paraşütüyle uçtu
19:12 Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hasan al-Janabi Mersin'de
19:12 Samsun'da mübaşirin darbedildiği iddiası