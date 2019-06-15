Bigadiç'te izinsiz haşhaş ekimi

Bigadiç
ilçesinde yasa dışı ekildiği belirlenen 250 bin kök haşhaş bitkisi ele geçirildi.Jandarma
ekiplerince, ilçeye bağlı Kadıköy
Mahallesi'nde ikamet eden R.K'nin, Mezaralanı mevkisindeki mera arazisine izinsiz olarak haşhaş ektiği belirlenerek hakkında yasal işlem başlatıldı.Balıkesir Toprak Mahsulleri Ofisi Ajans
Amirliği tarafından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrolünde söz konusu arazinin eski haline dönüştürülmesine karar verildi.
Yasa dışı ekildiği belirlenen 250 bin kök haşhaş bitkisini sökme çalışmaları devam ediyor.