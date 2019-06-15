15.06.2019 11:04
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Bigadiç'te izinsiz haşhaş ekimi

Bigadiç

Bigadiç ilçesinde yasa dışı ekildiği belirlenen 250 bin kök haşhaş bitkisi ele geçirildi.

Bigadiç ilçesinde yasa dışı ekildiği belirlenen 250 bin kök haşhaş bitkisi ele geçirildi.
Jandarma ekiplerince, ilçeye bağlı Kadıköy Mahallesi'nde ikamet eden R.K'nin, Mezaralanı mevkisindeki mera arazisine izinsiz olarak haşhaş ektiği belirlenerek hakkında yasal işlem başlatıldı.
Balıkesir Toprak Mahsulleri Ofisi Ajans Amirliği tarafından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrolünde söz konusu arazinin eski haline dönüştürülmesine karar verildi.
Yasa dışı ekildiği belirlenen 250 bin kök haşhaş bitkisini sökme çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA
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