Bigadiç ve Erdek'te Polis ve Jandarma'dan '19 Mayıs' konvoyu

Balıkesir'in 2 ilçesi Bigadiç ve Erdek'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı bir dizi etkinlikle kutlandı.

Bigadiç ve Erdek'te Polis ve Jandarma'dan '19 Mayıs' konvoyu
20.05.2020 08:23 | Son Güncelleme: 20.05.2020 08:23
Balıkesir'in 2 ilçesi Bigadiç ve Erdek'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı bir dizi etkinlikle kutlandı. Bigadiç'te minik Melis polis amcalarına konvoyu durdurarak bayrak hediye etti

Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Erdek İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Erdek'te '19 Mayıs' araç konvoyu etkinliği gerçekleştirildi.

Polis ve jandarma ekiplerince Türk bayraklarıyla süslenen araçlar konvoy olarak şehir turu attı. Polis ve Jandarma ekiplerinin akşam saatlerinde gerçekleşen araç konvoyu, tüm ilçeyi siren çalarak dolaşıp tüm halkın bayram sevincine ortak olundu.

Motosikletli ekiplerin de katıldığı konvoyda saatler 19.19'u gösterdiğinde ise ekipler araçlarından inerek istiklal marşını hep bir ağızdan okudu.Vatandaşlar ise balkonlara çıkıp alkışlarla ekiplere destek verdi.

Bigadiç'te Minik Melis polis amcalarına bayrak hediye etti

Bigadiç'te 19 Mayıs kutlamaları kapsamında ilçe emniyet teşkilatına ait araçlarla gençlik konvoyu oluşturuldu ve çocuklara bayrak dağıtıldı.

Korona virüs salgını nedeniyle Bigadiç'te sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı, 19 Mayıs'ta sokağa çıkamayan vatandaşları düşünen Bigadiç İlçe Emniyet Teşkilatı oluşturulan konvoy ile ana cadde ve sokaklarında sirenler eşliğinde gezdi. Sokaklardaki siren seslerini duyan vatandaşlar balkonlardan ellerindeki bayrakları sallarken, o anları cep telefonu kameralarıyla kaydettiler.

Diğer yandan Bigadiç Merkez Servi Mahallesi Tekbir sokakta evlerinin önünden geçen konvoyu durduran vatandaşlar polis teşkilatını alkışladılar, sokak sakinlerinden polis kıyafeti giyen 10 yaşındaki Melis Yel Polis amcalarına Türk bayrağı hediye etti. - BALIKESİR
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Kaynak: İHA

Etiketler: 19 Mayıs, Bigadiç, Polis, Erdek, Güncel, Haber

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