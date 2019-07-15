15.07.2019 10:47
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Bigadiçli jodoculardan büyük başarı

Bigadiçli jodoculardan büyük başarı

Bigadiç Judo takımı Çanakkale'de yapılan 15 Temmuz Şehitlerini Anma Müsabakalarında madalyalara el koydular.

Bigadiç Judo takımı Çanakkale'de yapılan 15 Temmuz Şehitlerini Anma Müsabakalarında madalyalara el koydular.

15 Temmuz Şehitlerini Anma Judo müsabakalarına katılan Bigadiçli minik judocular 2 Birincilik, 3 İkincilik, 8 üçüncülük alarak büyük başarıya imza attılar. Antrenörlüğünü Yücel Öz'ün yaptığı Bigadiç Judo takımında Yağmur Çırak, Betül Sena Demir kilolarında Birinci olurken, İlker Abak, Mert Kuş ve Yusuf Can İlkgörmez ikinci ve Elif Nur Taş, Buğlem Külahbastı, Cemal Efe Koca, Artun Madran, Evra Nur Hakan, Sude Dur, Hatice Nur Fidan ve İlkay Arat kilolarında Üçüncü olarak büyük başarı gösterdiler. - BALIKESİR
Kaynak: İHA
Çanakkale, Bigadiç, Spor

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