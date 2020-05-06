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Bigalı kadın çiftçiler çilek üretimine başlıyor

Biga İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan, Biga Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinin finansını sağladığı aile ekonomisine katkıda bulunmak isteyen kadın girişimcilerin desteklenmesini amaçlayan "Kadın Çiftçilerde Çilekli Bahçeler" projesi uygulanmaya başladı.

Bigalı kadın çiftçiler çilek üretimine başlıyor
06.05.2020 10:28 | Son Güncelleme: 06.05.2020 10:34
Biga İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan, Biga Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinin finansını sağladığı aile ekonomisine katkıda bulunmak isteyen kadın girişimcilerin desteklenmesini amaçlayan "Kadın Çiftçilerde Çilekli Bahçeler" projesi uygulanmaya başladı.
Biga'ya bağlı Gerlengeç, Sinekçi, Bahçeli, Kalafat, Gemicikırı, Paşaçayı, Tokatkırı, Yeniçiftlik köylerinde ve Karabiga beldesinde uygulanmaya başlayan proje ile çilek yetiştiriciliği konusunda teorik ve pratik eğitim alan kadın çiftçiler ikişer dönümlük alanda ekime başladı.
Toplamda 20 kadın çiftçinin uygulayacağı projenin ilk etabında Gerlengeç, Sinekçi, Bahçeli, Kalafat ve Paşaçayı köylerinde fideler toprakla buluştu.
Bahçeli köyünde kendisine ait tarlasında çilek ekimi yapan Orhan Tay ürettikleri fideleri satarak aile bütçesine katkı sağlamak için çalıştıklarını söyledi.
Biga İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli Ziraat Mühendisi Semra Tekay ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin önemli bir gelir kaynağı olacağını söyledi.
İlçelerinin verimli topraklara sahip olan bir bölge olduğunu belirten Tekay, "Biga'da alternatif ürünlerin ekimini yaygınlaştırmak ve kadınlarımızın üretime katkı sağlamaları amacıyla kadın çiftçilerle çilekli bahçeler projesi ile çilek bahçeleri kurmaya başladık. 20 çiftçimize, ikişer dönüm olmak üzere 40 dönüm ekilmek üzere çilek fidesi veriyoruz. Fidelerimiz dikimden 70 gün sonra hasat edilecek." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Biga, Güncel, Haber

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