Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bigalı öğrencilerden şarkılı 'Evde kal' mesajı

Bigalı öğrencilerden şarkılı 'Evde kal' mesajı Biga Atatürk Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri, 'Hava güzel gezemem aman' şarkısıyla 'evde kal' mesajı verdi.

13.04.2020 19:10 | Son Güncelleme: 13.04.2020 19:12
Bigalı öğrencilerden şarkılı 'Evde kal' mesajı
ÇANAKKALE - Biga Atatürk Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri, 'Hava güzel gezemem aman' şarkısıyla 'evde kal' mesajı verdi.
Biga Atatürk Anadolu Lisesi öğretmenleri; Oylum Karak, Hatice Dündar ve öğrencileri 'Hava güzel gezemem aman' şarkısı eşliğinde 'evde kal, sağlıkla kal' mesajı verdiler. Öğretmenlerin ve öğrencilerin enstrüman eşliğinde çektikleri videoda 'zeytinyağlı yiyemem aman' türküsünün sözleri değiştirilerek 'Evde kal' mesajı verildi.
Biga İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, öğretmen ve öğrencilerini bu çalışmalarından dolayı tebrik ederek, "Evde kal çağrısına uyarak gösterdikleri duyarlılıktan dolayı velilerimize ve hayatı eve sığdıran tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi. Bigalı öğrencilerden şarkılı ’Evde kal’ mesajı

Kaynak: İHA

Etiketler: Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu Lisesi, Biga, Yerel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Yerel Manşet

Haberler

Korona 98 vatandaşımızın daha canını aldı, toplam sayı 1296’ya yükseldi Haberler
Korona 98 vatandaşımızın daha canını aldı, toplam sayı 1296'ya yükseldi
Akkaya’dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder Haberler
Akkaya'dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder
Erdoğan: Sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu da devam edecek Haberler
Erdoğan: Sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu da devam edecek
Davutoğlu’ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu’nun istifa kararına ilk yorum Haberler
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
Erdoğan’dan istifası kabul edilmeyen Soylu’yla ilgili ilk değerlendirme Haberler
Erdoğan'dan istifası kabul edilmeyen Soylu'yla ilgili ilk değerlendirme
Soylu’nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haberler
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Haberler ›› Yerel ››Bigalı öğrencilerden şarkılı 'Evde kal' mesajı - Haberler

Son Dakika Yerel Haberleri

19:17: MHP ile İYİ Parti milletvekili arasında gergin anlar - Haberler 19:13: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 566 artarak 20 bini aştı - Haberler 19:11: Samsun'da traktörün römorku devrildi: 1 yaralı - Haberler 19:05: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgın nedeniyle dünyada yaşanacak sıkıntılardan Türkiye'nin etkilenmemesi... - Haberler 18:57: Kayıp şahsın cansız bedeni gölette bulundu - Haberler 18:12: Çin'de koronavirüs aşısı için klinik denemelerde ikinci aşamaya geçildi - Haberler 12:38: Buckingham Sarayı'nın karşısında güpegündüz cinsel ilişkiye giren çifte sosyal izolasyon uyarısı yapıldı 10:20: Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti