29.05.2019 10:44
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Bigalı sporcular Romanya'dan mutlu döndü

Bigalı sporcular Romanya

Biga Belediyesi Karate Okulu sporcuları, Romanya'da düzenlenen Dünya Shotokan Karate Şampiyonası'ndan madalyalarla döndü.

Biga Belediyesi Karate Okulu sporcuları, Romanya'da düzenlenen Dünya Shotokan Karate Şampiyonası'ndan madalyalarla döndü.
Romanya'nın başkenti Bükreş'teki şampiyonada sporculardan Özgür Bulut Tüzüner altın, Kaan Ege Kırman ve Muhammet Emin Kırman gümüş, Alparslan Öz ve Deniz Türker ise bronz madalya kazandı. Sporcular, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan'ı ziyaret ederek sevinçlerini paylaştı.
Başarılı sporcuları tebrik eden Erdoğan, sporun her kategorisine desteklerinin devam edeceğini söyledi.
Ziyarette, Türkiye Karate Federasyonu İl Temsilcisi ve Biga Belediyesi Karate Okulu antrenörü Süleyman Orhan da yer aldı. Özgür Bulut, Bükreş, Biga, Romanya, Spor
Kaynak: AA