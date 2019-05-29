Bigalı sporcular Romanya'dan mutlu döndü

Biga
Belediyesi Karate Okulu sporcuları, Romanya
'da düzenlenen Dünya Shotokan Karate Şampiyonası'ndan madalyalarla döndü.
Romanya'nın başkenti Bükreş
'teki şampiyonada sporculardan Özgür Bulut
Tüzüner altın, Kaan Ege
Kırman ve Muhammet Emin
Kırman gümüş, Alparslan Öz ve Deniz Türker
ise bronz madalya kazandı. Sporcular, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan
'ı ziyaret ederek sevinçlerini paylaştı.
Başarılı sporcuları tebrik eden Erdoğan, sporun her kategorisine desteklerinin devam edeceğini söyledi.
Ziyarette, Türkiye
Karate Federasyonu İl Temsilcisi ve Biga Belediyesi Karate Okulu antrenörü Süleyman Orhan da yer aldı.
Özgür Bulut
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Kaynak: AA