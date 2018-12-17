Bigalılar Kitap Fuarı'na Akın Ettiler

Kaynak: İHA

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Belediyesi Kitap Fuarı'nın 2'ncisi katılan yazarlar ve Biga'ya özel indirimlerle büyük ilgi gördü.Yaklaşık 50 bin ziyaretçinin katıldığı Biga Belediyesi Kitap Fuarı'nın ikincisine Ahmet Ümit, Sevinç Erbulak, İrfan Değirmenci, Ataol Behramoğlu, Şermin Yaşar, Hüseyin Avni Danyal, Kahraman Tazeoğlu, Varol Yaşaroğlu, Bülent Üstün başta olmak üzere ünlü yazar ve çizerler katıldı.33 yazar ve 42 yayınevinin katılım sağladığı Biga Belediyesi Kitap Fuarı'nın ikincisi 8-16 Aralık tarihleri boyunca Atatürk Kültür Merkezi'nde Bigalı okurları ağırladı. Kitap Fuarı boyunca 33 imza günü, 5 söyleşi, çocuklar için 2 masal dinletisi ve Ruhi Su Dostlar Korosu konseri gerçekleştirildi.'Duvarı AŞ' adı verilen kampanya ile duyurulanBiga Belediyesi Kitap Fuarı'nın 2'ncisinin mesajı ise "Yalnızca okuyan bireyler duvarların ardını görebilir ve o duvarları aşabilir" olarak açıklandı. Fuarda yazarlara özel kupa ve ayraçlar yaptırılırken, renk seçiminden kampanya detaylarına kadar özel bir çalışma gerçekleştirildi.Biga Belediyesi Kitap Fuarı'nın 2'sinin sonunda konuşan Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, "Biz Biga'da okumak üzerine bir farkındalık oluşturmak için yola çıktık. Duraklarımıza kütüphane kurarak ilk adımı attık. Ardından Atatürk Kültür Merkezi'nde biri dijital olmak üzere iki kütüphane kurduk. Halimbey Konağı'nda Kent Konseyi ile birlikte bir kütüphane daha kurduk. Son olarak ise Sanat Merkezi açtık ve içinde bir kütüphane kurduk. Biri dijital olmak üzere Biga'mıza 4 kütüphane kazandırdık. Okullarda kitap dağıtımından tutun da yerel yazarlarımızın kitaplarına verdiğimiz desteklere kadar okumanın yaygınlaşması için farkındalık oluşturacak kampanyalar, çalışmalar yaptık. Bizler okuyan bireylerin duvarların ardını görebileceğini ve o duvarları aşabileceğini çok iyi biliyoruz. Geçen yıl ilkini ve bu yıl ikincisini gerçekleştirdiğimiz kitap fuarımız da bu vizyonumuzun bir parçasıydı. Geçen yıl kitap fuarımıza 27 bin ziyaretçi katılırken, bu yıl 50 bini aşkın ziyaretçinin olması bizleri çok sevindirdi. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve kitap fuarını ziyarete gelen tüm kitapsever hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Her yıl daha çok tecrübe kazanıyoruz. Önümüzdeki yıl daha başarılı bir kitap fuarı gerçekleştireceğimize inanıyorum" dedi. - ÇANAKKALE