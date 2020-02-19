Haberler » Magazin » Bige Önal, 5 yıldır aşk yaşadığı Aras Bulut İynemli ile evliliği düşünmediklerini söyledi - Magazin

Bige Önal, 5 yıldır aşk yaşadığı Aras Bulut İynemli ile evliliği düşünmediklerini söyledi

Başarılı oyuncu Bige Önal, 5 yıldır birlikte olduğu Çukur'un ünlü oyuncusu Aras Bulut İynemli ile evlilik planı yapmadıklarını söyledi.

19.02.2020 17:32 | Son Güncelleme: 19.02.2020 17:50

5 yıldır Aras Bulut İynemli ile aşk yaşayan Bige Önal, evlilik sorularını sorularını yanıtladı. Önal, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisiyle ilişkisi hakkında "Henüz evlilik niyetimiz yok" açıklamasında bulundu.

'EVLİLİK NİYETİMİZ YOK'

Gazetecilerden gelen 5 senelik ilişkinin evlilikle sonlanıp sonlanmayacağına dair soruyu yanıtlayan Önal, "Öyle bir niyetimiz henüz yok. İkimizde daha çok kariyer odaklıyız. Ama bir karar alırsak sizlerinde haberi olur, gizleyeceğimiz bir durumumuz yok 5 sene olmuş artık" şeklinde konuştu.

"NETFLİX'E PROJE YAPTIM"

Televizyon projelerinde yer alıp almayacağı sorulan Bige Önal "Tabii ki isterim ama seçici davranıyorum biraz. Bir proje geldiğinde Aras'a danışıyorum, hatta ilk onunla paylaşıyorum. Fikir verir ama öyle bir karışma durumu olmaz. Zaten çok pozitif bir insan kendisi her projeye çok iyi yaklaşır" açıklamasını yaptı. Keyifli halleri dikkat çeken Önal, "Netflix için bir proje yaptım. Mini dizi olacak 8 bölümlük. Ama onun hakkında hiç konuşamıyoruz, yasak. Adını bile söyleyemiyoruz" dedi.

Bige Önal, 5 yıldır aşk yaşadığı Aras Bulut İynemli ile evliliği düşünmediklerini söyledi

Aras Bulut İynemli, Bige Önal, Magazin


HABER YORUMLARI (7)
UCUBE:Zaten ihtiyaçlarınızı karşılıyorsunuz evlilik planı yapmasanız ne, yapsanız ne. . . Üflemeli, vurmalı çalgı gibi olmuşsunuz hala plan yapmadık diyorsunuz rezillik. ;))
Yayından Kaldır
0 1
Cevap yaz
POMPACI MÜLAYİM:Hemen ayrıl kardeş o nasıl çirkin karı allah muhafaza
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
SAKARYALI HATUN:Beş yıl, doydular zaten. :))))
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
ÇAPKIN KIZ ASLI:SEN BU İŞLERDEN ANLIYORSUN TECRÜBELİSİN BELLİ. TANIŞMAK İSTERİM.
Yayından Kaldır
0 0
HAY BEN:5 yıldır evli gibilerdir zaten ne gerek var mala mülke ortak cıksın
Yayından Kaldır
5 0
Cevap yaz
MEMLEKETİM:Bundan ayrilir bir kac yilda baskasiyla gezer yine buna döner. O zaman düsünür evliligi.
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
Magazin

Son Dakika Haberleri

16:58  Aslı Enver kimdir? Aslı Enver nereli, kaç yaşında? Aslı Enver dizileri
16:16  Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
16:13  Tottenham - RB Leipzig maçı ne zaman? Tottenham - Leipzig maçı saat kaçta, hangi kanalda?
15:53  UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turunda hangi maçlar oynanacak? UEFA Avrupa Ligi fikstürü! UEFA Avrupa Ligi maçları hangi kanalda?
15:21  Setenay Cankat kimdir? Setenay Cankat kaç yaşında, nereli? Setenay ne demek?
19.02.2020 19:02:27