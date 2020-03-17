BİGG'de 11 girişimciden 5'i ADÜ'den
Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Teknokent ile uygulayıcı kuruluş Yaşar Üniversitesinin iş birliğini yaptığı TÜBİTAK 1512 Programı kapsamında 8 'i ADÜ'den olmak üzere 19 girişimcinin projesi İzmir'de Yaşar Üniversitesinde gerçekleşen ön eleme aşamasından geçti.
17.03.2020 13:20 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:21
Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Teknokent ile uygulayıcı kuruluş Yaşar Üniversitesinin iş birliğini yaptığı TÜBİTAK 1512 Programı kapsamında 8 'i ADÜ'den olmak üzere 19 girişimcinin projesi İzmir 'de Yaşar Üniversitesinde gerçekleşen ön eleme aşamasından geçti.
Toplamda 11 projenin TÜBİTAK 'a gideceği bu programda ADÜ'den 5 girişimcinin projesi TÜBİTAK 1512 - Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı (BİGG) katılmaya hak kazandı.
Yenilikçi iş fikirleriyle Dr. Erdinç Vural, Dr. Zeynep Bozkan, Kasım Çelebi, Dr. Harun Çimen ve Özgün US Üniversitemizden TÜBİTAK BİGG'e asıl başvuru hakkı kazanan girişimciler oldu.
Projelerin ADÜ'yü çok daha yukarılara taşıyacağını belirten ADÜ Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Cemal İyem, bu projelerin TÜBİTAK tarafından onaylanmasına müteakip bölgemizde çok önemli başarılar elde edebilecek start-up firmaların kurulacağını ifade etti. İyem ayrıca; ADÜ Teknokent'in, girişimcilerin yeni iş fikirlerine artarak destek vermeye devam edeceğini de vurguladı. - AYDIN
Toplamda 11 projenin TÜBİTAK 'a gideceği bu programda ADÜ'den 5 girişimcinin projesi TÜBİTAK 1512 - Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı (BİGG) katılmaya hak kazandı.
Yenilikçi iş fikirleriyle Dr. Erdinç Vural, Dr. Zeynep Bozkan, Kasım Çelebi, Dr. Harun Çimen ve Özgün US Üniversitemizden TÜBİTAK BİGG'e asıl başvuru hakkı kazanan girişimciler oldu.
Projelerin ADÜ'yü çok daha yukarılara taşıyacağını belirten ADÜ Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Cemal İyem, bu projelerin TÜBİTAK tarafından onaylanmasına müteakip bölgemizde çok önemli başarılar elde edebilecek start-up firmaların kurulacağını ifade etti. İyem ayrıca; ADÜ Teknokent'in, girişimcilerin yeni iş fikirlerine artarak destek vermeye devam edeceğini de vurguladı. - AYDIN
Kaynak: İHA
Etiketler : Adnan Menderes Üniversitesi, ODTÜ Teknokent, İzmir, Güncel
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